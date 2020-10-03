Авария произошла в темное время суток. Фото: пресс-служба УГИБДД по Челябинску

В Тракторозаводском районе Челябинске вечером в пятницу, 2 октября, под трамвай попала 59-летняя пенсионерка. С множественными травмами она была доставлена в больницу. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе городского управления ГИБДД.

Авария произошла в 22:00 недалеко от дома №4в по проспекту Ленина. 27-летний водитель трамвая, двигавшегося по маршруту №15 в темноте не увидел женщину, которая в момент столкновения находилась возле трамвайных путей в кустах. С множественными травмами ее доставили в больницу.

На прошлой неделе в Металлургическом районе города из трамвая выпала 84-летняя бабушка. Это произошло в районе остановки «Импульс».

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