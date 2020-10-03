Число зараженных коронавирусом в Челябинской области с начала пандемии перевалило за 17 000. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Челябинской области за сутки зарегистрированы 93 новых случая коронавируса. Среди них — шесть школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 17 012. Об этом в субботу, 3 октября, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

За прошедшие сутки не обошлось без смертей. Умерли пять пациентов. Непосредственно от COVID-19, по данным ведомства, скончались 80-летний мужчина и 66-летняя пенсионерка. Смерть еще трех человек, у которых был диагностирован коронавирус, наступила по другим причинам. Так, 73-летний южноуралец умер от сахарного диабета, легочно-сердечной недостаточности, 81-летняя бабушка — острого нарушения мозгового кровообращения, гипертонической болезни. Еще один 73-летний мужчина умер от гипертонической болезни с преимущественным поражением сердца, атеросклероза коронарных артерий.

Больничные палаты при этом покинули 33 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 12 943 человек. Под присмотром врачей остаются 3530 зараженных.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности по коронавирусу до 18 октября.

В Челябинской области с 1 октября запретили проводить спортивные мероприятия среди детей и подростков. Это связано, в том числе, с резко ухудшающейся эпидемической ситуацией в регионе.

С всплеском сезонных инфекций работы у медиков, которые пашут сверхурочно с весны, прибавилось работы. Из-за этого в Челябинске решили увеличить число скорых за счет бригад из соседних городов.

На Южный Урал пришла первая партия вакцины от COVID-19. Поставку используют, во-первых, для отработки логистики отгрузок в больницы региона. Во-вторых, препарат направят на вакцинацию медработников.

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