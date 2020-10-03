Случаи заражения коронавирусом среди детей в Челябинской области выявляют ежедневно. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Челябинской области за сутки выявили шесть новых случаев коронавируса среди школьников. Об этом в субботу, 3 октября, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения, озвучив суточную статистику по заболеваемости COVID-19 в регионе.

При этом, как рассказали в ведомстве, по предписанию Роспотребнадзора на карантин в Челябинской области по выявленным случаям COVID-19 не закрыли ни один класс. Возраст детей, и из каких они городов, в Минздраве не уточнили.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности по коронавирусу до 18 октября.

В Челябинской области с 1 октября запретили проводить спортивные мероприятия среди детей и подростков. Это связано, в том числе, с резко ухудшающейся эпидемической ситуацией в регионе.

Минздрав Челябинской области начал дополнять статистику по коронавирусу данными о заболевших школьниках после поручения первого заместителя главы региона Ирины Гехт. Вице-губернатор возмутилась, что журналистам не предоставляют такую информацию.

В Челябинской области решили не отправлять классы на карантин из-за случаев заболевания коронавирусом среди школьников. Изолировать будут только заболевшего ребенка и тех, кто с ним тесно контактировал.

Можно ли избежать второй волны коронавируса и как будут работать школы при новой вспышке ковид, рассказали в Роспотребнадзоре.

На Южный Урал пришла первая партия вакцины от COVID-19. Поставку используют, во-первых, для отработки логистики отгрузок в больницы региона. Во-вторых, препарат направят на вакцинацию медработников.

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