Технический сбой на несколько часов парализовал работу МФЦ в Челябинской области

Люди не расходились в надежде, что все починят быстро. Фото: Андрей АБРАМОВ

Люди устроили столпотворение в Многофункциональных центрах (МФЦ) Челябинска. В субботу, 3 октября, из-за сбоя в программе они не могли получить Госуслуги ни по предварительной записи, ни в порядке живой очереди. В надежде, что связь быстро восстановят, они провели в очереди несколько часов.

— Во всех МФЦ Челябинска столпотворение, — рассказал читатель КП-Челябинск Андрей Абрамов. — Сломалась программа, и не работает уже несколько часов. Ни талон не взять, ни услуги не оказывают.

В очереди развлекали себя приложениями в телефоне. Фото: Андрей АБРАМОВ

В МФЦ попросили людей с понимаем отнестись к технической накладке и объяснили, что делать тем, у кого слетела предварительная запись.

— Программа ПВД3 по техническим причинам не работала по всей Челябинской области именно по услугам Россреестра. Буквально недавно — около 13:10 — все заработало, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в едином call-центре МФЦ. — К сожалению, мы не сможем в понедельник обслужить тех заявителей, которые были предварительно записаны на сегодняшний день. Им нужно будет приходить либо в порядке живой электронной очереди (брать талон в терминале), либо снова записаться, но уже на вторник.

В Челябинске МФЦ открыты на улице Труда, 164, проспекте Комарова, 39, проспекте Победы, 396/1, улице Новороссийская, 118в и на Университетской Набережной, 125. Согласно графику работы, сегодня их рабочий день завершится в 15:00. Предварительно записаться на другой день и получить консультацию можно по телефону call-центра — 8 (351) 211-08-92.

Талон предварительной записи необходимо активировать в терминале до начала приёма, но не ранее, чем за 15 минут.

Дополнительные номера для предварительной записи (с 9:00 до 12:00): 8(912)47-00-278 (Труда, 164), 8(912)47-01-400 (Комарова, 39), 8(912)47-02-418 (проспект Победы, 396/1).

Предварительная запись для людей, у которых более пяти дел, доступна по номерам: 8(919)124-17-79 (Труда, 164), 8(912)791-16-07 (Комарова, 39), 8(919)124-37-78 (проспект Победы, 396/1) и 8(919)124-15-01 (Новороссийская, 118в).

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