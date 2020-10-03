Прокуратура проведет проверку вместе со специалистами Роспотребнадзора. Фото: пресс-служба аэропорта
В международных аэропортах Челябинска и Магнитогорска пройдут масштабные проверки из-за несоблюдения масочного режима. Сотрудники воздушных гаваней свободно пускали в здания посетителей без средств индивидуальной защиты. Об этом в субботу, 3 октября, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Многочисленные нарушения масочного режима зафиксировали камеры видеонаблюдения. Нарушителям грозит штраф до 30 тысяч рублей.
— Проверку по факту несоблюдения режима ограничительных мероприятий в период режима повышенной готовности Челябинская и Карталинская транспортные прокуратуры проводят с привлечением специалистов Роспотребнадзора, — рассказали в ведомстве. — Видеофиксация показала, что в здания без масок свободно проходили не только посетители и сотрудники торговых точек.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности по коронавирусу до 18 октября.
Только за минувшие сутки в регионе зафиксировали 93 новых случая COVID-19. Среди них — шесть школьников.
В Челябинской области с 1 октября запретили проводить спортивные мероприятия среди детей и подростков. Это связано, в том числе, с резко ухудшающейся эпидемической ситуацией в регионе.
С всплеском сезонных инфекций работы у медиков, которые пашут сверхурочно с весны, прибавилось работы. Из-за этого в Челябинске решили увеличить число скорых за счет бригад из соседних городов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru