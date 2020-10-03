Прокуратура проведет проверку вместе со специалистами Роспотребнадзора. Фото: пресс-служба аэропорта

В международных аэропортах Челябинска и Магнитогорска пройдут масштабные проверки из-за несоблюдения масочного режима. Сотрудники воздушных гаваней свободно пускали в здания посетителей без средств индивидуальной защиты. Об этом в субботу, 3 октября, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Многочисленные нарушения масочного режима зафиксировали камеры видеонаблюдения. Нарушителям грозит штраф до 30 тысяч рублей.

— Проверку по факту несоблюдения режима ограничительных мероприятий в период режима повышенной готовности Челябинская и Карталинская транспортные прокуратуры проводят с привлечением специалистов Роспотребнадзора, — рассказали в ведомстве. — Видеофиксация показала, что в здания без масок свободно проходили не только посетители и сотрудники торговых точек.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности по коронавирусу до 18 октября.

Только за минувшие сутки в регионе зафиксировали 93 новых случая COVID-19. Среди них — шесть школьников.

В Челябинской области с 1 октября запретили проводить спортивные мероприятия среди детей и подростков. Это связано, в том числе, с резко ухудшающейся эпидемической ситуацией в регионе.

С всплеском сезонных инфекций работы у медиков, которые пашут сверхурочно с весны, прибавилось работы. Из-за этого в Челябинске решили увеличить число скорых за счет бригад из соседних городов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru