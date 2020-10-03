Текслер предложил «накинуть» на дороги сеть сотовой связи

На дорогах встречаются "глухие участки", где нет сигнала сотовой связи. Фото: Иван ВИСЛОВ

Болезненный для регионов Большого Урала вопрос — покрытие дорожной сети сотовой связью. На всех трассах есть «глухие участки», когда устойчивый мобильный сигнал вдруг пропадает. А связь очень нужна. С точки зрения оперативного реагирования экстренных служб в случае ЧС, к примеру.

На совещании при полпреде президента России в УрФО Николае Цуканове с губернаторами округа, которое было посвящено реализации нацпроекта «Цифровая экономика», губернатор Челябинской области поднял важную тему обеспечения устойчивого сигнала сотовой связи на дорогах. Алексей Текслер предложил решение: включить вопрос развития связи в состав дорожной сети, чтобы была возможность направлять средства дорожного фонда на развитие цифровой инфраструктуры.

Кстати, дорожный фонд Челябинской области в этом году вырос в два раза по сравнению с 2019-м и составил более 20 млрд руб. Из них 3,9 млрд руб. — средства федерального бюджета.

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