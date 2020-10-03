Урбанист предложил челябинцам за свой счет благоустроить дворик на Кировке и «подарить» его мэрии

Урбанист уверен, что вместе челябинцы смогут построить классное место. Фото: Челябинский урбанист / Vk.com

Челябинский урбанист Лев Владов предложил управлению архитектуры и КУИЗО, чтобы горожане за свой счет благоустроили заброшенный дворик на Кировке и передали его на баланс мэрии. Об этом он сообщил в субботу, 3 октября, в своем официальном сообществе, пригласив людей принять участие в обсуждении идей для благоустройства пространства.

Сейчас дворик больше напоминает свалку строительных отходов. Фото: Челябинский урбанист / Vk.com

— Напротив «Макдональдса» есть брошенный дворик. Там атмосферно, нет ветра и аудиорекламы. Все шансы стать классным пространством, — написал Лев Владов. — Я встретился с управлением архитектуры и КУИЗО — предложил, чтобы горожане за свой счет благоустроили пространство и передали на баланс городу. В администрации идею поддержали.

Бесхозная территория достаточно вместительная. Фото: Челябинский урбанист / Vk.com

Но сначала необходимо разработать проект. Челябинский урбанист хочет услышать всех будущих и текущих пользователей общественного пространства. Среди прочего, ему интересно, чего не хватает в центре Челябинска и как можно вовлечь собственников и арендаторов окружающих зданий в реализацию идеи.

Лев Владов уже договорился с властями. Чиновники только за благоустройство. Фото: Челябинский урбанист / Vk.com

Говорит, что люди уже предложили в качестве разных вариантов создать в дворике площадку для стритбола, открытый кинотеатр, скейт-спот, площадку для укрытия от дождя или выступлений с амфитеатром и место, где можно пообщаться, захватив с собой еду.

Как вам такой пример площадки? Выглядит стильно, не правда ли? Фото: Челябинский урбанист / Vk.com

Идеями и эскизами можно присылать челябинскому урбанисту в соцсетях.

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