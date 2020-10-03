В Челябинске инновационный вагон ходил по маршруту №3.
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
В Челябинске завершили обкатку нового двухсекционного трамвая «Богатырь-М», изготовленного компанией «Транспортные системы». В понедельник, 5 октября, вагон стоимостью 76 миллионов рублей вернут туда, откуда привезли. Эту информацию КП-Челябинск сегодня подтвердили в городском управлении транспорта.
Куда точно отправят «Богатыря» — на завод или на улицы Москвы — на сегодняшний день достоверно неизвестно. Но челябинцы прокатиться на нем в этом году уже не смогут.
Прокатиться в нем можно было бесплатно.
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
— Средств на его покупку в бюджете на сегодняшний день не предусмотрено, — отметили в управлении транспорта администрации Челябинска. — Но обкатку трамвай прошел без нареканий. Сбоев в его работе не было.
«Богатыря» привезли в столицу Южного Урала в начале сентября. В вагоне 34 сидячих места, а в общей сложности он может переводить без малого две сотни человек.
Современное табло радовало глаз пассажиров.
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
В социальных сетях уже появились снимки подготовленного к транспортировке из Челябинска трамвая. Реакция людей в комментариях не заставила себя долго ждать. Люди удивляются, зачем было тестировать вагон, если в городе по итогам обкатки его не оставляют.
Увы, но «Богатырь» уезжает. Фото: Челябинский транспорт / Vk.com
— Быстро, но зато ни разу не сломался, — констатировал Артем Саблин.
— А зачем он уезжает, если прошел тест? — удивляется Макс Сидоров.
— Устройте прощальные проводы всем депо, — предложил Энди Пофинагенов. — Теперь такие вагоны можно увидеть только в Питере и Москве, Челябинску они не по зубам...
— Жаль. Очень жаль. Не успела прокатиться даже, — добавила Юлия Якупова.
Корреспондент КП-Челябинск прокатиться в современном вагоне успела. Как это было, читайте в материале.
Пока «Богатырь» обкатку, мы присмотрелись к опыту малых городов Челябинской области по обновлению общественного транспорта.
Ранее город тестировал низкопольные вагоны из Усть-Катава и Свердловской области. Однако оба не смогли ездить по челябинским путям.
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