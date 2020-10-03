Челябинский боксер Сергей Ковалев отделался условным сроком за избиение модели и ее собаки

Сергей Ковалев получил в Калифорнии условный срок. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Суд в США приговорил челябинского боксера Сергея Ковалева к трем годам лишения свободы условно за избиение модели Джейми Фронтс и ее собаки. 37-летний спортсмен также должен пройти курсы по управлению гневом и заплатить в качестве 220 долларов в качестве судебных сборов. Об этом в субботу, 3 октября, сообщает портал TMZ.

По информации издания, Сергей Ковале признал вину и заключил сделку со следствием. Теперь российский боксер встретится в Фронтс в суде по гражданскому иску модели — она требует взыскать со спортсмена 650 тысяч долларов в качестве морального ущерба.

Инцидент произошел в 2018 году. Сергей Ковалев познакомится с моделью на вечеринке по случаю открытия боксерского зала в Калифорнии. Девушка отвергла ухаживания спортсмена. После чего боксер избил женщину и пнул ее собаку.

Чемпион мира Сергей Ковалев приезжал в родной Челябинск накануне боя с Энтони Ярдом в 2019 году. Крашер высказался о своих доходах, новом хобби, ипотеке и рассказал, когда завершит карьеру.

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