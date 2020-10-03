Авария произошла в Чебаркульском районе. Фото: ЧП ДТП Златоуст / Vk.com

В Чеберкульском районе 29-летняя бесправница на «десятке» учинила смертельное столкновение со скутером и скрылась с места аварии. Погиб десятилетний ребенок, еще два ребенка были доставлены в больницу с различными травмами. Нетрезвую женщину задержали по горячим следам. Об этом КП-Челябинск в субботу, 3 октября, сообщили в пресс-службе главного управления МВД по Челябинской области.

Авария произошла около 15:30 в деревне Бутырки Кундравинского сельского поселения. Несколько детей катались на скутере под управлением 10-летнего ребенка. Поездка закончилась трагедией.

Женщина не имела права садиться за руль. Фото: ЧП ДТП Златоуст / Vk.com

— Произошло столкновение скутера и автомобиля ВАЗ-2110, — рассказали в полицейском главке. — В результате ДТП погиб пассажир скутера 2010 года рождения, и еще двое несовершеннолетних были госпитализированы. Водитель «десятки» скрылась с места происшествия, но была оперативно задержана сотрудниками полиции. Ей оказалась местная 29-летняя жительница, не имеющая права управления транспортом.

По результатам медицинского освидетельствования, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru