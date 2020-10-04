В Челябинске во время столкновения иномарки и «девятки» пострадала женщина

Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинска

Авария произошла в Челябинске днем, 3 октября, на Комсомольском проспекте. Напротив дома №14 столкнулись две легковушки — Volkswagen Golf и «девятка».

— Водитель 1983 года рождения управляя автомобилем Volkswagen Golf, при повороте налево, по зеленому сигналу светофора, не уступил дорогу и совершил столкновение с движущимся со встречного направления, прямо, автомобилем ВАЗ-211440, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Челябинску.

В результате аварии пострадала 54-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Ей было назначено амбулаторное лечение.

Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинска

Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинска

По данным ГИБДД,за минувшие сутки в Челябинске было зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий.

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