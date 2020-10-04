В Челябинской области за сутки умерли еще пять человек с коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в регионе перевалило за 17 тысяч человек Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области за сутки зарегистрированы 94 новых случая коронавируса. Среди них — семеро школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 17 106. Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Классов в регионе, закрытых на карантин по предписанию Роспотребнадзора из-за COVID-19 — 0.

За прошедшие сутки не обошлось без смертей. Умерли пять пациентов. Непосредственно от COVID-19, по данным ведомства, скончался 79-летний мужчина. Смерть еще четырех человек, у которых был диагностирован коронавирус, наступила по другим причинам.

— сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий (ковид сопутствующий) - пациентка, 65 лет;

— атеросклеротическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь — женщина, 93 года;

— сахарный диабет, артериальная гипертензия — мужчина, 68 лет;

— крупноочаговый постинфарктный кардиосклероз, гипертоническая болезнь) — мужчина, 78 лет.

Больничные палаты при этом покинули 30 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 12 973 человек. Под присмотром врачей остаются 3589 зараженных.

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