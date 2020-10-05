В Челябинске во время столкновения двух легковушек пострадал 75-летний пассажир

В ДТП пострадали два пассажира. Фото: отдел пропаганды БДД ГИБДД Челябинска

В минувшее воскресенье, 4 октября, на Копейском шоссе,2б водитель Renault, поворачивая налево, столкнулся с автомобилем Honda, который ехала по встречной полосе. В результате вторая легковушка влетала в забор. В ГИБДД Челябинска уточнили, что водитель Renault не пропустил другое авто, что и стало причиной аварии.

Фото: отдел пропаганды БДД ГИБДД Челябинска

— В результате происшествия пострадали 44-летний и 75-летний пассажиры автомобиля Renault, — сообщили в отделе пропаганды БДД ГИБДД Челябинска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru