Подросток-сирота из Челябинской области прошел в полуфинал конкурса «Ты супер!»

Николай Дербенев прошел в полуфинал конкурса «Ты супер!». Фото: ntv.ru

15-летний подросток из Копейска Николай Дербенев прошел в полуфинал конкурса «Ты супер!», исполнив песню «Оружие» группы «Пицца». Выпуск с его участием вышел вечером в воскресенье, 4 октября.

На первых же нотах на кнопку нажала певица Елка, чтобы поддержать юного артиста, также Николай понравился и другим членам жюри, среди которых были певец и режиссер Алексей Воробьев, композитор Игорь Крутой и лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина.

— Я знаю, что дальше может быть волнение, дальше что-то может пойти не так, но эта нота показательная, я услышала потенциал. Нота, мелизматика, артистизм, сценическая внешность, умение себя подать — по всем параметрам я вижу потенциального артиста перед собой. Очень крутое выступление. Добро пожаловать! — сказала Елка.

В конце программы жюри выбирали пять участников, которые пройдут дальше, среди них и оказался копейчанин. Его имя назвала Диана Арбенина.

Николая Дербенев воспитанник детдома в Копейске. В три года его забрал приемная мама, а через 11 лет вернула мальчика обратно, потому что не смогла справиться с его воспитанием. Как рассказал подросток телеканалу НТВ, он с семи лет уже чувствовал себя чужим. О своих же биологических родителей он почти ничего не знает.

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