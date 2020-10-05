В Челябинской области на поддержку предприятий выделили 120 миллионов

По распоряжению губернатора предприятия Челябинской области получат дополнительную поддержку. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Плюс 120 миллионов. Такая сумму по распоряжению губернатора выделена из областного бюджета Фонду развития промышленности региона. Задача — поддержка предприятий во время эпидемии COVID-19.

Льготные займы помогут предприятиям сохранять рабочие места и создавать новые, выплачивать зарплату, увеличивать объемы выпускаемой продукции, наращивать свою выручку и поступления налогов в бюджет. Сейчас по поручению губернатора Фонд дополнительно поддерживает промпредприятия и кластеры региона субсидией.

Деньги идут на модернизацию действующего производства (до 20 млн рублей на предприятие). По специальной программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям» деньги получили два проекта на 18 млн. руб. К слову, программа разработана Фондом.

Напомним, Фонд создан четыре года назад, для модернизации и развития промышленности региона, организации новых производств, импортозамещения и экспортной деятельности. Благодаря работе Фонда в экономику региона за эти годы привлечено 11,9 млрд руб, в том числе почти 3 млрд - из федерального бюджета.

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