Тепло в дома начали подавать на прошлой неделе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске подключили к отоплению школы, больницы и прочие здания социальной сферы, а также о жилые дома. Как доложил на аппаратном совещании заместитель главы города Александр Астахов, все 62 котельные работают на 100%.

При этом чиновник отмечает, что обращения горожан об отсутствии тепла продолжают поступать.

— Однако продолжают поступать звонки от жителей города, у которых до сих пор нет отопления, с управляющими компаниями оперативно отрабатываем каждое обращение, — рассказал Александр Астахов.

Бывают и парадоксальные ситуации, когда в одном подъезде отопление есть, а в другом нет.

— Квартира отапливается разными стояками и традиционно тепло в комнатах появляется в разные дни. Но на этот раз затянули. На прошлой неделе дали отопление в зале, на кухне и в спальне до сих пор нет. У соседей по площадке дали только вчера и пока в одной комнате! При этом знакомые, которые живут в соседнем подъезде изнывают от жары, — рассказала жительница дома на улице Павлика Морозова, 23 Ирина. — Обещали сегодня перезапустить систему, но пока ничего не делали.

Жители города, у которых все еще нет отопления, могут обратиться к диспетчеру Управления жилищно-коммунального хозяйства по телефону: 263-21-21.

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