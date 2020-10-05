Ветераны-маяковцы получили благодарности депутата Государственной Думы

В конце сентября 1957 года произошел взрыв одной из емкостей с высокотоксичными отходами на ядерном комбинате «Маяк».

В атмосферу было выброшено 20 миллионов кюри. В результате взрыва от радиации пострадали три области — Свердловская, Тюменская, Челябинская. На ликвидацию последствий были призваны сотни тысяч ликвидаторов.

Сегодня их потомки входят в состав Челябинской региональной общественной организации «Маяк надежды».

Несмотря на пожилой возраст и проблемы со здоровьем, члены семей погибших ликвидаторов аварии продолжают вести активную общественную работу и борются за свои права.

Каждый год 29 сентября они собираются у памятника пострадавшим от радиации, в сквере на пересечении улиц Кирова и Калинина.

На этот раз вместе с маяковцами на мероприятие пришли и активисты движения «Соцгород», которое возглавляет депутат Государственной Думы Андрей Барышев. К слову сказать, именно в «Соцгороде» вот уже десять лет работает приемная «Маяка надежды», где у общественников есть свой кабинет и постоянно оказывается поддержка со стороны Андрея Барышева.

На торжественном митинге активистам движения были вручены денежные премии и Благодарности депутата Государственной Думы.

За активную социально-значимую общественную деятельность и в связи с 10-летием Челябинского областного общественного движения содействия пострадавшим от радиационного воздействия «Маяк надежды» Благодарственных писем удостоены: Вера Александровна Кузнецова, председатель Совета, а также члены организации: Гульжида Аглиулловна Загидуллина, Фатима Ахтямовна Бурина (Сосновский район), Анна Александровна Хамета (Красноармейский район).

По словам депутата, сегодня потомки ликвидаторов аварии находятся в бедственном положении, они не имеют льгот, пособий, которые им должны быть положены, как «чернобыльцам»:

— Спустя более 60 лет многие жители Челябинской области испытывают не себе отголоски той техногенной катастрофы. Я считаю, что они имеют полное право на одновременное получение двойной пенсии, которая, например, выплачивается нетрудоспособным членам семей «чернобыльцев». Именно поэтому я внес соответствующий законопроект, предусматривающий возможность установления двух пенсий нетрудоспособным членам семей отдельных категорий граждан, подвергшихся радиационному воздействию. Справедливость должна быть восстановлена, — отмечает депутат.

В свою очередь ветераны-маяковцы поблагодарили парламентария за заботу и вручили ему Благодарность «За многолетнюю поддержку и помощь, внимательное и чуткое отношение к людям».