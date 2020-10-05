Велопарковки нового образца появятся возле магазинов и торговых центров Челябинска

Велосипеды можно будет крепить за раму Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Возле магазинов и торговых центров Челябинска появятся велопарковки нового образца. Об этом на аппаратном совещании рассказал заместитель главы города Александр Егоров. По словам чиновника, сейчас возле магазинов установлены старые велопарковки — они небезопасные и неустойчивые, а велосипед к ним крепится за колесо.

— Для приведения к единобразию велопарковок мы подготовили рекомендации по их внешнему облику, техническим характеристикам и параметрам установки, — рассказал Александр Егоров.

Эти рекомендации в ближайшее время отправят в крупные торговые сети и центры. В этом году в Челябинске установили 45 велопарковок нового образца с креплением за раму.

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