По Челябинской области прокатится волна народного танца

С 10 октября по 21 ноября в разных уголках Челябинской области пройдет 11 танцевальных концертов в рамках проекта «Уральский перепляс представляет». Выступления лучших коллективов Южного Урала увидят зрители Катав-Ивановска, Кунашака, Уйского, Мирного, Миасса, Сатки, Пласта и других городов и сел. Организатором концертов выступает Фонд развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус.

Напомним, что Фонд развития народного танца существует в Челябинской области с 2011 года. Его цель — поддержка и развитие любительской народной хореографии, демонстрация ее лучших творческих достижений широкому зрителю, поддержка талантливых исполнителей и хореографов.

В марте 2020 года проект Фонда «Уральский перепляс представляет» выиграл конкурс Министерства социальных отношений Челябинской области на предоставление субсидий на реализацию социально-значимых проектов в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации. В рамках проекта состоятся концерты народного танца в 11 муниципальных образованиях Челябинской области. В программе концертов — выступления лучших любительских танцевальных коллективов Челябинской области: «Вольный ветер» (Магнитогорск), «Родничок» (Озерск), «Аллегро» (Коркино), «Ах, Ванечка!» (Челябинск), « Станица» (с. Миасское), «Уралым» и «Алые паруса» (Миасс) и др.

График концертов составлялся с учетом масштабной деятельности по модернизации и ремонту сельских Дворцов культуры в рамках Национального проекта «Культура» и на средства субсидий местным бюджетам в 2019 году на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках государственно программы Челябинской области «Развитие культуры и туризма Челябинской области». Значительная часть концертов состоится именно на этих обновленных площадках, чтобы еще раз продемонстрировать зрителям улучшения и дать возможность оценить результаты работы, проделанной Правительством области.

Однако цель проекта не только популяризация народного творчества и активизации обновленных сценических площадок.

— Мы пока не осознаем, каковы последствия полугодового периода самоизоляции для подростков, которые были вынуждены прекратить занятия в кружках и секциях из-за сложившейся эпидемиологической ситуации. Наш проект, и это подтверждают руководители коллективов — участников, дает мощный стимул для ребят в возрасте от 14 до 18 лет вернуться к активным занятиям в любительских коллективах, включиться в интенсивный репетиционный и творческий процесс, — говорит директор Фонда развития народного танца Ольга Палей. — Кроме того, перипетии последних месяцев, вызванные пандемией, показали новый курс на «импортозамещение» в сфере туризма, всплеск интереса к территориальным продуктовым брендам и культурным брендам регионов. Мы хотим продемонстрировать, что для Челябинской области одной из таких особых черт может стать народный танец. Тем более что, для этого есть все предпосылки и богатая история, которую, в том числе, бережно хранит и развивает Фонд народного танца Карташовой-Реус. Традиции любительской хореографии могут занять свое достойное место в культурном брендинге Челябинской области.