В Москву только на Новый год: «Уральские авиалинии» отменили часть рейсов из Челябинска

«Уральские авиалинии» летали из Челябинска в Москву каждый день Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Уральские авиалинии» отменили рейсы в московский аэропорт Домодедово из Челябинска. Информацию подтвердили в пресс-службе аэропорта.

— В расписании произошли изменения. «Уральские авиалинии» подали заявку на отмену нескольких рейсов. При этом они остаются в новогоднем расписании с 25 декабря по 12 января, — рассказали в пресс-службе челябинского авиапредприятия.

Улететь из Челябинска в Домодедово можно рейсами авиакомпании S7. Те, кто уже купил билеты на рейсы «Уральских авиалиний», могут рассчитывать на возврат средств. Для этого нужно обратиться в авиакомпанию или по месту покупки (если приобретали в турфирме).

При этом «Уральские авиалинии» продолжат летать из Челябинска в Сочи как минимум до весны. До 23 октября будут осуществляться перелеты в Симферополь, появится ли он в зимнем расписании пока не ясно.

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Миндортранс Челябинской области сообщил, какие авианаправления будут субсидироваться в 2021 годе. Ожидается, что из нашего региона можно будет улететь со скидкой в 15 городом. Еще по нескольким идут переговоры. Публикуем список маршрутов. Спойлер: есть даже Уфа.

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