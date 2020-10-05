«Верили, что он справится»: в Челябинске умер журналист, заболевший коронавирусом

Барлык Альмагамбетов скончался на 55 году жизни: Фото: «Вечерний Челябинск»

Сегодня ночью на 55 году жизни скончался журналист издания «Вечерний Челябинск» Барлык Альмагамбетов. Мужчину несколько недель назад положили в больницу, у него был диагностирован коронавирус. По словам директора МАУ «Вечерний Челябинск» Сергея Филичкина, у Барлыка Уржановича случился инфаркт, а ковид усложнил состояние.

— В редакции случаи коронавируса возникают регулярно, четверо сотрудников лежат в больнице — рассказал Сергей Филичкин.

Редакция давно перешла на удаленку, на работу выходят только те сотрудники, которые занимаются выпуском газеты. В каждом кабинете сидят по одному работнику.

Администрация Челябинска выразила соболезнования родным и близким Барлыка Альмагамбетова:

— Один из ярких представителей современной журналистики уделял огромное внимание освещению именно городских тематик. Настоящий профессионал своего дела, надежный друг и коллега. Администрация города Челябинска, а особенно пресс-служба, выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Барлыка Уржановича. Мы вместе с вами верили, что он справится, но его большое и доброе сердце все-таки остановилось на 55-м году жизни. Память о нем останется в наших сердцах и в его материалах.

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