Челябинская область представит на «Золотой осени» предприятия агропрома и социальные достижения сельских территорий

Челябинская область примет участие в главном деловом событии российского АПК — 22-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», приуроченной к празднованию Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Учитывая он-лайн формат выставки, в регионе создан тематический сайт, на котором представлены передовые предприятия отрасли. Ряд сельских территорий и организаций примут участие в конкурсной программе «Золотой осени».

— Мы гордимся тем, что Челябинская область, известная как промышленный регион, сегодня вносит свой заметный вклад в развитие АПК страны и входит в число сильнейших регионов России по производству макаронных изделий, свинины, продукции птицеводства, тепличных овощей, — отметил министр сельского хозяйства Алексей Кобылин. Краткая информация о достижения АПК региона и приветственное слово министра размещены на виртуальном стенде области, который откроется на официальном сайте российской выставки 7 октября. К этому событию подготовлен раздел и на региональном сайте «Агропром — 74».

В этом году основные мероприятия выставки пройдут в дистанционном режиме. Выставка продемонстрирует лучшие достижения агропромышленного комплекса, в том числе в сфере цифровизации, растениеводства, животноводства, сельхозмашиностроения, аграрной науки, обеспечения продовольственной безопасности, наращивания экспортного потенциала. В ходе 40 деловых мероприятий будет обсуждаться комплекс вопросов по основным направлениям работы отрасли, к ним также можно присоединиться в онлайн режиме.

Предприятия и муниципальные районы будут представлять Челябинскую область в конкурсной программе. Среди конкурсантов, кооператив «Уральское подворье», который примет участие в конкурсе «Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив». Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Турганов Жарасхан примет участие в конкурсе «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство». МФЦ «Территория Бизнеса» будет представлена на конкурсе «Лучший Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров». Три муниципальных района — Кизильский, Троицкий и Увельский — примут участие в конкурсе «За достижение высоких результатов в комплексном развитии сельских территорий».