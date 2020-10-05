На челябинку мошенники оформили кредит в 250 тыс. рублей

В Челябинске мошенники украли у женщины более 400 тыс. рублей Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

30-лентяя челябинка потеряла более 400 тыс. рублей, доверившись телефонным мошенникам. Полиция занялась поисками подозреваемых и возбудила уголовное дело по статье Мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Женщине позвонили из банка и напугали, что неизвестные в Омске хотят взять кредит на ее имя. Доверившись «сотрудникам банка», она сообщила всю информацию о своих счетах и картах и в результате потеряла 180 тыс.рублей. Также звонящий оформил 250 тыс. в кредит на имя потерпевшей. Следуя инструкции мошенников, женщина забрала деньги и положила их на «безопасный счет». В общей сложности челябинку развели примерно на 430 тыс. рублей.

Пострадавшая рассказывает, что злоумышленники разговаривали с ней шесть часов и запрещали общаться с настоящими сотрудниками банка.

— В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на раскрытие данного преступления и задержание лиц, причастных к его совершению, — рассказали в пресс-службе МВД Челябинска. — Помните, что сотрудники банков никогда не запрашивают номеров, кодов банковских карт и паролей, присланных в СМС сообщениях. Эти сведения вы не должны сообщать никому!

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