В Челябинской области миллионами премируют уютные города и села

Самые уютные города и села Челябинской области получат премию. Фото: pravmin74.ru

В Челябинской области 13 муниципалитетов, ставших победителями конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение» распределят премию — 27 млн. руб. Распоряжение о премировании подписал губернатор Алексей Текслер.

Самую крупную премию получит Пластовскиий район — 3,8 млн. руб. На втором месте — Южноуральск — 3,5 млн. руб. Третье место — Увельский район: 3 млн. руб. Сатка получит — 2,1 млн. руб. Челябинск и Сосновский район — по 2 млн. руб.

Кроме того, в списке победителей — Магнитогорск, Миасс, Троицк, Ашинский, Еманжелинский, Кизильский, Варненский районы.

Конкурсная комиссия оценивала работу местной администрации по наведению порядка и уюта. Критерием были санитарно-эпидемиологическое и экологическое состояние; местные программы в сфере ЖКХ и благоустройства; развитая дорожная сеть; бережное отношение к историко-культурному и природному наследию и пр.

Областная госпрограмма «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области» подразумевает ежегодный конкурс на самые благоустроенные города и села. Удачный опыт победителей перенимают другие территории Южного Урала.

Кстати, премии пойдут на дальнейшее благоустройство городов и сел.

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