Tele2 принимает на переработку старые телефоны в 60 регионах страны

Фото: пресс-служба Tele2

Мобильный оператор Tele2 масштабирует экологический проект «Переплавка» на всю Россию. Сдать свой старый телефон в переработку все желающие могут в 579 салонах связи Tele2 в 60 регионах России в течение года. Собранные телефоны отправятся в Корпорацию Экополис, которая объединяет комплекс заводов по утилизации отходов электронного оборудования.Цель проекта – привлечь внимание к проблеме электронного мусора и необходимости экологичной переработки токсичных материалов.

По данным глобального исследования Ipsos,проблема роста объема мусора – самая важная для россиян, она беспокоит 46% опрошенных в стране. «У современного потребителя появилась новая социальная роль – из счастливого клиента он превратился в производителя мусора. Новый герой нашего времени – тот, кто живет, не оставляя за собой "мусорного следа"», – отмечают аналитики.

Использованные телефоны относятся к категории электронного мусора. В состав современного смартфона входят пластик, медь, цветные металлы. В микросхемах и батарее содержатся токсичные материалы, такие как свинец, литий, хром. При этом пользователи обновляют мобильные телефоны чаще других устройств, они накапливаются у потребителей. По результатам опроса, 86% людей в России готовы к переработке мусора, если процесс будет прост и понятен. Однако зачастую они не знают, что мобильные телефоны тоже нужно перерабатывать.

Tele2 запустила первый операторский экопроект «Переплавка», чтобы объяснить важность переработки мобильных телефонов и побудить клиентов всех операторов утилизировать их правильно. При этом компания не просто привлекает внимание к проблеме, Tele2 создает инфраструктуру, чтобы любой человек мог сдать в переработку старый смартфон там, где ему удобно.

Специальные боксы установлены в 579 салонах связи по всей России. Сплавить телефон по другим правилам может любой человек, который заботится об экологии и хочет быть ответственным потребителем. По мере наполнения боксов Tele2 будет отправлять телефоны на переработку в Корпорацию Экополис – единственный в России комплекс заводов по экологичной утилизации отходов электронного и электротехнического оборудования. Поддержать «зеленую» инициативу и сдать старый телефон в переработку можно будет в течение года.

Всем, кто сдаст старое устройство в утилизацию до 1 ноября, Tele2 сделает подарок: сертификат на 1500 рублей на покупку смартфона в салонах связи оператора, а своим клиентам – еще и 10 Гб быстрого мобильного интернета.

Оператор впервые привлек внимание к важности утилизации электронных отходов в 2019 году: тогда за 3 недели действия акции клиенты из 11 регионов страны сдали в переработку 1217 старых устройств.

Экопроект соответствует одной из целей устойчивого развития планеты «Ответственное потребление и производство». Ее считают важной 85% россиян, и они готовы менять свое поведение. Например, каждый пятый опрошенный в ходе исследования Ipsos старается тратить меньше воды и электричества, заботясь об экологии.

Инна Походня, директор по маркетингу Tele2:

«Смартфон уже давно стал нашим «окном» в мир: мы общаемся с друзьями и близкими, смотрим кино, ходим в магазины онлайн, совершаем банковские операции в сети. Но есть и обратная сторона – в виде растущего количества электронных отходов. Авторы доклада на всемирном экономическом форуме в Давосе пришли к выводу, что ежегодный объем электронных отходов по своей массе превышает все когда-либо построенные коммерческие авиалайнеры. И всего 20% из них утилизируется. Подход Tele2 – не только привлекать внимание к важным проблемам, но и предлагать варианты их решения. Именно поэтому мы сделали проект «Переплавка» федеральным и увеличили срок его действия до года. Мы верим, что, запустив экологическую инициативу в масштабе страны, мы сделаем большой вклад в решение проблемы утилизации электронных отходов в России».

Материал предоставлен компанией Tele2