Пассажира самолета, летевшего из Челябинска в Санкт-Петербург, спасали прямо в воздухе

Пассажиру из Челябинска стало плохо на борту самолета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром в понедельник, 5 октября, пассажиру, летевшему из Челябинска в Санкт-Петербург, стало плохо прямо на борту самолета. Однако экстренную посадку делать не стали, а спасали прямо в воздухе. Первую помощь мужчине оказал другой пассажир. А уже в Пулково его встретила целая бригада скорой помощи. Сейчас состояние мужчины удовлетворительное.

— Сегодня, 5 октября, в 07:15 в аэропорту Пулково совершил посадку самолет из Челябинска. Во время полета один из пассажиров почувствовал себя плохо. По прилету ему была оказана первая помощь медиками аэропорта Пулково, — рассказали в пресс-службе Пулково.

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