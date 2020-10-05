В Челябинске прокуратура проверит небезопасный электроподъемник, на который жаловался инвалид-колясочник

Владимир Климов не может заехать на подъемник самостоятельно

Прокуратура Ленинского района Челябинска организовала комиссионный выезд для проверки электроподъемника, на который жаловался инвалид-колясочник Владимир Климов. Они установили, что конструкция находится в рабочем состоянии, однако нуждается в обслуживании и ремонте.

— По итогам выезда принято решение до 15 октября произвести ремонт, кроме того, органам исполнительной власти поручено рассмотреть вопрос об обеспечении инвалида специальным средством для передвижения- гусеничным подъемником, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В надзорном ведомстве подчеркнули, что дадут оценку законности действий органов местного самоуправления после того, как завершится проверка. Если будут выявлены нарушения, то прокуроры примут меры.

Отметим, что свою собственную проверку также начал Следственный комитет Челябинской области. По ее результатам примут процессуальное решение и меры для восстановления нарушенных прав гражданина

Инвалид-колясочник, о котором идет речь, живет в многоэтажном доме на Шота Руставели, 1б. В его подъезде стоит электроподъемник, пришедший со временем в негодность. Мужчина несколько лет обращался в различные инстанции, но необходимой помощи так и не получил. В результате он был вынужден сам искать деньги, чтобы починить конструкцию.

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