Райффайзенбанк: 20% россиян планируют получить дополнительное образование и оплачивать его из собственных средств

Более 20% россиян хотят получить дополнительное образование в ближайшее время. Чаще всего основная цель при этом — больше зарабатывать или получить повышение по работе, показал опрос Райффайзенбанка. При этом большинство оплачивает обучение из текущих доходов и накоплений, а к заемным средствам обращаются довольно редко. Большая часть опрошенных хочет освоить профессию предпринимателя, редактора или аналитика данных.

Пусть меня научат: кто и зачем получает образование

Каждый пятый россиянин хотел бы получить дополнительное образование в ближайшее время. В конечном итоге это помогает больше зарабатывать или повысить квалификацию, но есть и те, для кого новые навыки станут хобби.

Больше 40% опрошенных хотят сменить профессию, а 10% уже начали этот процесс. Сейчас треть опрошенных заняты в таких отраслях, как торговля, строительство и ремонт, производство товаров и образование. А самыми популярными новыми профессиями стали редактор или автор текстов, предприниматель и дата сайентист (data scientist). Значительно реже россияне после получения новых знаний хотят работать в бухгалтерии или HR-департаменте.

Важнее всего при выборе профессии для россиян высокая заработная плата и возможность работать удаленно. Еще один значимый фактор — интересные задачи.

Как оплатить образование: накопления или кредит

Большинство россиян оплатили дополнительное образование самостоятельно — за счет накоплений или текущих доходов. Заемные средства для этого привлекают редко — кредит на обучение брали только 5% респондентов. Чаще всего это был целевой кредит на учебу, кредитная карта или потребительский кредит. Микрозаймы для этих целей не используют.

— Образование — важная часть стратегии развития каждого человека. И в современном мире обучение не прекращается никогда, а профессию можно сменить достаточно радикально. Все больше возможностей для этого появляется онлайн. Однако планировать свои расходы на образование следует так же, как и любую другую жизненную цель. Если речь идет о текущем образовании, то уместен накопительный счет — его можно пополнять без ограничений, получая процент на остаток. Это простой способ делать сбережения без риска потери доходности. Если вы копите на образование ребенка, то стоит рассмотреть накопительные страхование жизни — продукт позволяет копить взносы к определенной дате, — считает Роман Карандин, руководитель отдела развития сберегательных, инвестиционных и страховых продуктов Райффайзенбанка.

Чтобы накопить на учебу, россиянам требуется один-три года. Чаще всего копят с помощью вклада или текущего счета в рублях. 34% также хранят наличные, а 29% открывают накопительный счет. Инвестиции или вложения в иностранную валюту используют значительно реже.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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