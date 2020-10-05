Текслер рассказал сенаторам, как укреплять экономику в регионах

Губернатор Алексей Текслер с трибуны Совфеда озвучил предложения по восстановлению экономики регионов. Фото: gubernator74.ru

понедельник, 5 октября, губернатор Алексей Текслер участвовал в парламентских случаях в Совфеде по вопросу формирования федерального бюджета. Глава региона выступил как как руководитель рабочей группы Госсовета «Экономика и финансы» с трибуны поблагодарил верхнюю и нижнюю палаты парламента за оперативные решения для поддержки регионов в непростое время пандемии коронавируса. С регионов в этом году сняты ограничения на дополнительные кредитные займы из-за падения собственных доходов и расходов на борьбу с коронавирусом.

Кроме того, сдвинуты сроки погашения федеральных кредитов после 2025 года. Засчитывается расходы на борьбу с COVID-19.

Но нужны еще законодательные решения для восстановления экономики в регионах. Губернатор Челябинской области озвучил предложения, касающиеся стабилизации ситуации во всех субъектах РФ.

Текслер предлагает не применять к регионам мер ответственности за превышение предельных показателей в соглашениях о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам.

Пересмотреть в соглашениях с Минфином о реструктуризации долгов по бюджетным кредитам предельные показатели, исходя из возможности привлекать в течение трех лет займы для финансирования дефицитов бюджетов в объеме 15% от налоговых и неналоговых доходов.

Губернатор предлагает обеспечить возможность кредитования по ставке не выше «ключевая + 1%». Сейчас регионам, заинтересованным в этой схеме, сложно привлечь кредиты на этих условиях.

Кроме того, важно на федеральном уровне предусматривать компенсацию снижения региональных доходов и растущих расходов на весь срок потерь. Подсчитают выпадающие доходы на площадке рабочих групп Госсовета.