Банк УРАЛСИБ запустил сервис онлайн-бухгалтерии в Интернет-банке для бизнеса

В Интернет-банке«Уралсиб-Бизнес Online»Банка УРАЛСИБ появился новый сервис онлайн-бухгалтерии «1С:БизнесСтарт».
Для подключения сервиса необходимо:
— авторизоваться в личном кабинете «Уралсиб-Бизнес Online»;
— в разделе «Моя бухгалтерия» в главном меню выбрать подходящий тариф и период;
— заполнить данные в платежном поручении на подключение услуги;
— провести оплату услуги, подписав ЭП.
После оплаты онлайн-бухгалтерия«1С:БизнесСтарт» будет доступна в разделе «Моя бухгалтерия».
Переход из ДБО в «1С:БизнесСтарт» осуществляется беcшовно путем нажатия на кнопку «Моя бухгалтерия» в главном меню ДБО «Уралсиб-Бизнес Online».
Узнать подробности и получить консультации по продуктам и услугам Банка УРАЛСИБ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии для юрлиц 8 800-700-77-16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15).
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