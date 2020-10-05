В Челябинской области бесправницу, сбившую троих детей, отправили под домашний арест

Тот самый автомобиль, за рулем которого находилась женщина. Фото: vk.com / «ЧП ДТП Златоуст»

Чебаркульский городской суд избрал меру пресечения в отношении 29-летней женщины, устроившей смертельное ДТП в Челябинской области. Тогда пострадали двое детей, а один ребенок погиб на месте.

— С учетом того, что женщина ранее не судима, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца до 3 декабря, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Напомним, авария произошла днем, 3 октября, в деревне Бутырки Чебаркульского района. Трое детей, двое десятилетних и один трехлетний, катались на скутере. По данным полиции, их сбила 29-летняя женщина на «десятке». Она скрылась с места аварии. Позже ее нашли по горячим следам. Выяснилось, что автоледи была пьяна и не имела водительских прав.

В аварии погиб 10-летний пассажир скутера, еще двое несовершеннолетних были с травмами госпитализированы в местную больницу.

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