Когда в Челябинск вернутся теплые дни

Тепло не за горами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минувшей ночью в Челябинске воздух промерз до -2 градусов, а в ночь на четверг синоптики обещают нам -5. И тем не менее теплые дни еще будут. Уже к выходным в городе потеплеет до +15 градусов. А пока рассказываем, какой будет погода в Челябинске 6 октября 2020 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, во вторник воздух прогреется до +8...+10 градусов. Но насладиться относительно теплым днем не позволит ветер. Отдельные порывы могут достигать 14 метров в секунду. К тому же в любой момент может пролиться дождик.

Осадки в городе могут задержаться на сутки. Дождливой будет и грядущая ночь на среду, и сама среда. Правда, дожди, по прогнозам синоптиков, ожидаются небольшие.

Такой будет погода в Челябинске 6 октября 2020 года.

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