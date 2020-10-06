Замруководителя Челябинского УФАС госпитализировали с ковидной пневмонией

Чиновника отвезли в больницу. Фото: Олег УКЛАДОВ

Заместитель руководителя Челябинского УФАС Станислав Копылов госпитализирован с ковидной пневмонией. Об этом в личном аккаунте в социальных сетях сообщает пресс-секретарь ведомства Наталья Мартынюк.

— Подтверждаем информацию о коронавирусе у Станислава Копылова. С 52-процентным поражением легких он госпитализирован в больницу. В соответствии с предписанием Роспотребнадзора сотрудники, контактировавшие с ним, отстранены от работы, — сообщает Наталья Мартынюк.

Ведомство просит южноуральцев не приходить в УФАС лично и решать возникающие вопросы исключительно в онлайн-режиме.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразились министр спорта Челябинской области Леонид Одер, министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий, вице-губернатор Челябинской области Анатолий Векшин и мэр Магнитогорска Сергей Бердников.

Из-за угрозы заражения коронавирусом половина сотрудников администрации Челябинска отправлены на удаленку.

Жители Челябинской области, которые лечатся от коронавируса дома, смогут получить бесплатные лекарства. Об этом корреспонденту КП-Челябинск рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

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