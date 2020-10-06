«Дети плачут, спать не могут»: жители северо-запада Челябинска до сих пор сидят без отопления

Вот так приходится согреваться жителям Братьев Кашириных, 105а. Фото: читатель КП

Жители многоэтажки на Братьев Кашириных, 105а больше недели не могут дождаться отопления. А со вчерашнего дня еще и воду горячую отключили. Собственники оборвали телефоны управляющей компании и коммунальщиков.

— Звоним им по несколько раз на дню, отвечают: мы все починили. Дня три назад в одном месте была чуть теплая стена, а потом все. А у нас стены изнутри чуть ли не инеем покрываются — квартира-то угловая. Я вам пишу сейчас, и у меня уже пальцы от холода онемели... Дети плачут, спать не могут, холодно. Кошки друг к другу жмутся, — обратилась в редакцию КП-Челябинск жительница дома Светлана.

Ранее в мэрии отчитались о том, что дали отопление по всему городу. Тем, у кого по-прежнему холодные батареи, посоветовали обратиться в Управление ЖКХ по телефону: 263-21-21. Однако, по словам жителей, дозвониться по нему невозможно. Мы тоже попробовали, но безуспешно — линия все время занята.

Мы начали обзванивать все задействованные организации, чтобы докопаться до истины.

В «ДЭЗ Калининского района» сообщили, что этот дом не единственный — страдают и соседние, но проблема со стороны МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети». На входе в дом нет нужной температуры и давления воды. Уведомление теплосетевикам направляются ежедневно. Уже писали жалобы в прокуратуру и ГЖИ.

В диспетчерской ЧКТС посоветовали «теребить управляйку», если отопление уже давали, а также пояснили, что за коммуникации на входе в дом отвечает УСТЭК.

— Мы в курсе. Сегодня подняли давление, работа ведется, — ответили корреспонденту КП-Челябинск в диспетчерской УСТЭК.

При этом в пресс-службе УСТЭК нам прокомментировали, что Обслуживанием и ремонтом теплосетей, подводящим теплоноситель к указанному дому, занимается владелец сетей — МУП «ЧКТС».

— Ограничений со стороны АО «УСТЭК-Челябинск»» по данному адресу нет. Отопление подано во всем городе. Уточнить причину вы можете в УК и МУП «ЧКТС». Со своей стороны, мы передали запрос в оперативно-диспетчерскую службу компании для выяснения причин отсутствия ГВС и отопления по указанному адресу. Информации от УК и МУП «ЧКТС» не поступало, — говорится в ответе пресс-службы.

КСТАТИ

— Для того, чтобы система города «прогрелась» нужно время, — пояснили в пресс-службе УСТЭК. — Нельзя подать теплоноситель во все дома одновременно. Челябинск — многомиллионный город, одномоментное подключение к теплоснабжению невозможно. Как правило на это требуется 4-5 суток. Это связано с особенностями системы теплоснабжения: необходимо заполнить трубы, подводящие тепло к каждому дому, а это тонны воды, требующие предварительного нагрева до определённой температуры.

Чтобы в квартирах стало тепло, очень важно не только правильно подать, но и правильно «получить» тепло. Для этого руководители УК и ТСЖ должны проконтролировать процесс регулировки режима теплоснабжения на внутридомовых системах, вверенного им жилого фонда. А специалисты жилищных компаний провести работы по продувке стояков, сбору зимних схем на тепловых узлах и регулировке систем отопления в многоквартирные дома. При условии, что все процедуры проведены вовремя и в полном объёме, подача тепла будет осуществляться равномерно и в полном соответствии с графиком.

Если холодно только в вашей квартире, а у соседей давно горячие, то вполне возможно, что все дело в обычной воздушной пробке в сетях. Эту проблему должны помочь решить в вашей УК. В систему отопления попадает воздух, образующий пробку, и вода не может нормально циркулировать по системам отопления. Так бывает, когда во время запуска тепла не все жильцы открыли батареи. Если вы столкнулись с такой ситуацией, вам необходимо обратиться в свою УК, именно она отвечает за состояние внутридомовых систем в доме.

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