В Челябинске из-за коммунальной аварии многоквартирный дом остался без тепла, света и воды

Вот так выглядит дом после аварии. Фото: vk.com/tekslerpomogi

На улице Сталеваров, 86а произошло настоящее бедствие. На крыше здания прорвало трубы, в результате двухэтажный барак затопило, потолок обвалился, и через дыры полились «водопады». Фотографиями с последствиями затопления потерпевшие поделились в соцсетях и пожаловались, что управляющая компания смотрит на аварию сквозь пальцы.

— Все соседи в шоке. Потолки обвалились, вся техника вышла из строя. Электричества, воды и тепла нет. Произошло это утром. Управляющая компания не реагирует никак, — рассказал житель дома. — Сегодня пытаемся связаться с замом губернатора Челябинской области, а также с другими компетентными органами.

В администрации Металлургического района журналисту КП-Челябинск перенаправили в ЖКХ Челябинска, где никто не отвечает на звонки. Мы уже отправили запрос в мэрию Челябинска и опубликуем ответ, как только получим его.

Глава района Сергей Кочетков выехал на место и заявил СМИ, что дом планируют расселять.

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