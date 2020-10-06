В Челябинской области за сутки 95 человек заразились коронавирусом Фото: Валентина ВАГАНОВА

Минздрав озвучил свежую статистику по зараженным коронавирусом в Челябинской области. На утро 6 октября зарегистрировали 95 новых случаев, четверо заболевших — школьники. Всего 17293 человека заразились COVID-19.

За день выписали 19 пациентов. С начала пандемии в регионе 13092 человека переболели COVID-19.

За сутки погибло двое зараженных. У всех коронавирус был сопутствующим заболеванием:

— пациент, 58 лет: сахарный диабет с осложнениями, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца;

— пациент,54 года: сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий.

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