Районы Челябинской области получат полмиллиарда рублей

Алексей Текслер поручил региональному минфину в постоянном режиме мониторить финансовое положение муниципалитетов. Фото: gubernator74.ru

Субсидия в полмиллиарда рублей предназначается на финансирование первоочередных расходов муниципалитетов в сложившихся условиях. Пополнение доходной части бюджетов территорий снизилось из-за недополучения налоговых и неналоговых поступлений, выплат бюлджетникам, расходов на топливно-энергетические ресурсы.

По решению губернатора Алексея Текслера финансовую помощь получат 12 городских округов: Верхнеуфалейский, Златоустовский, Карабашский, Кыштымский, Локомотивный, Миасский, Озерский, Снежинский, Трехгорный, Троицкий, Усть-Катавский, Чебаркульский.

Кроме того, в списке 19 районов: Агаповский, Аргаяшский, Ашинский, Верхнеуральский, Еманжелинский, Карталинский, Каслинский, Коркинский, Красноармейский, Кунашакский, Кусинский, Нагайбакский, Нязепетровский, Октябрьский, Троицкий, Увельский, Уйский, Чебаркульский, Чесменский.

По поручению губернатора областной минфин постоянно мониторит финансовую устойчивость муниципалитетов. Важно оперативно реагировать на проявления кризиса.

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