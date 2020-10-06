«Мечел-Материалы» поделились опытом переработки отходов

Специалисты компании «Мечел-Материалы» (входит в Группу «Мечел») поделились опытом безопасной переработки отходов металлургического производства на межотраслевом саммите «Промышленная экология».

«Мечел-Материалы» представили технологию переработки шлаков чугунолитейного производства Челябинского металлургического комбината. Из них с помощью измельчения предприятие изготавливает щебень и песок для дорожного строительства, производства бетона и минеральной ваты.

Для переработки используется шлак, появляющийся в процессе выплавки стали, и промышленные отходы, накопленные в отвалах. За девять месяцев 2020 года «Мечел-Материалы» переработали почти три миллиона тонн шлака.

— Перерабатывая шлак, мы препятствуем накоплению отходов металлургического производства. Мы получаем не только строительные материалы, которые имеют конкурентную цену, но и вносим вклад в уменьшение шлакоотвалов, то есть улучшаем экологию города, — пояснил автор доклада, директор департамента технического развития ООО «Мечел-Материалы» Илья Малышев.

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