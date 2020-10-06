Американцы нашли гигантскую голову богатыря в Миассе

Вот так выглядит постройка южноуральского мастера. Фото: Сказка Пушкина (Миасс)/vk.com

Житель Миасса Рамис Себгатулин построил дом в форме огромной головы богатыря Святогора. Внимание на гиганта из русской сказки обратило американское информагентство «Bloomberg». Мастер рассказал журналистам, что вдохновлялся иллюстрациями русских сказок и хотел передать их дух.

— Я столько иллюстраций пересмотрел. Мне хотелось, чтобы русский дух был, как в сказке, и «Русью здесь пахло», как говорится, — сказал Рамис Себгатулин. — Я получил удовлетворение от работы и многому научился: и бетон мешать, и варкой заниматься. Я раньше этого не делал никогда, теперь у меня есть опыт. Так себя уважаю.

Фото: twitter.com/Bloomberg QuickTake

Домик в виде богатыря находится на территории комплекса «Сказки Пушкина» в поселке Первомайский недалеко от Миасса. На постройку сооружения у автора ушло четыре года.

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