«Теперь можно смотреть на самолеты»: окна челябинского аэропорта освободили от витрин

Большие панорамные окна в «стерильной зоне» были заставлены ларьками Фото: Андрей АБРАМОВ

В зале ожидания челябинского аэропорта убрали торговые витрины, которые загораживали окна и вызывали возмущение горожан.

— В нашем многострадальном аэропорту убрали ларьки от окон. Теперь можно смотреть на самолеты! — написал челябинский урбанист Лев Владов.

Фото: Челябинский урбанист/vk.com

В пресс-службе аэропорта прокомментировали, что это было сделано еще месяц назад.

— Изначально речь шла о том, что они стоят временно, пока не будет построен торговый комплекс внутри зала. Теперь всех арендаторов перевели в торговые павильоны и место освободили, — прокомментировали в пресс-службе челябинского авиапредприятия.

Проект торгового комплекса в зале ожидания

Монтаж новых павильонов в аэропорту начали еще в конце февраля-начале марта. Затем грянула пандемия коронавируса и все торговые точки позакрывались.

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