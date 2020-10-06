«Теперь можно смотреть на самолеты»: окна челябинского аэропорта освободили от витрин

Большие панорамные окна в «стерильной зоне» были заставлены ларьками
Фото: Андрей АБРАМОВ
В зале ожидания челябинского аэропорта убрали торговые витрины, которые загораживали окна и вызывали возмущение горожан.
— В нашем многострадальном аэропорту убрали ларьки от окон. Теперь можно смотреть на самолеты! — написал челябинский урбанист Лев Владов.
Фото: Челябинский урбанист/vk.com
В пресс-службе аэропорта прокомментировали, что это было сделано еще месяц назад.
— Изначально речь шла о том, что они стоят временно, пока не будет построен торговый комплекс внутри зала. Теперь всех арендаторов перевели в торговые павильоны и место освободили, — прокомментировали в пресс-службе челябинского авиапредприятия.
Проект торгового комплекса в зале ожидания
Монтаж новых павильонов в аэропорту начали еще в конце февраля-начале марта. Затем грянула пандемия коронавируса и все торговые точки позакрывались.
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