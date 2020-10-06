Число классов, закрытых на карантин, в последнюю неделю ежедневно уменьшается. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области к утру вторника, 6 октября, на карантин по ОРВИ полностью закрыты две школы и 221 класс. Об этом КП-Челябинск сообщили в пресс-службе регионального Минобра.

Ежедневно число закрытых на карантин классов на Южном Урале ставится меньше. За минувшие сутки, по данным ведомства, к учебе в обычном режиме приступили еще девять классов. Но полностью зарытыми до сих пор остаются две школы.

— Это по-прежнему Эстонская основная общеобразовательная школа в Вехнеуральском районе и школа в селе Бродокалмак Красноармейского района, — уточнила пресс-секретарь Минобра Челябинской области Светлана Платонова.

Несмотря на уход на досрочные каникулы школ Москвы и нескольких регионов России, Челябинская область все также продолжает учиться в обычном режиме. Поводов для массового изменения привычного календарного режима каникул на Южном Урале на сегодняшний день нет. При этом отдельные школы вправе сдвигать эти сроки, исходя из числа заболевших детей и педагогов в конкретном образовательном учреждении.

— У нас есть школы, которые с 5 октября уже ушли на каникулы, — рассказала Светлана Платонова. — Мы надеемся, что они приостановят сезонную заболеваемость ОРВИ именно среди учителей, потому что у детей она уже спадает. Если раньше педагоги где-то на ногах переносили, то в нынешних условиях людей с первыми признаками недомогания отправляют домой. Сейчас отношение в этом плане стало серьезное и дисциплинированное.

По данным городского комитета по делам образования, еще вчера в Челябинске на карантин были закрыты 68 классов в 34 школах, а к утру 6 октября их число уменьшилось — 56 классов в 29 школах.

Отдельные школы уже воспользовались своим правом сдвинуть каникулы на более ранний срок. Раньше обычного ушли отдыхать ученики из 10-й и 47-й челябинских школ.

Болеют в школах не только ОРВИ, но и коронавирусом. В Челябинской области за сутки выявили четыре новых случая COVID-19 среди школьников. Об сообщили в региональном Министерстве здравоохранения, озвучив суточную статистику по заболеваемости COVID-19 в регионе.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности по коронавирусу до 18 октября. В Челябинской области с начала месяца запретили проводить спортивные мероприятия среди детей и подростков. Это связано, в том числе, с резко ухудшающейся эпидемической ситуацией в регионе.

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