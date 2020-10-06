Звезды фигурного катания приедут в Челябинск на чемпионат России

В Челябинск приедут сильнейшие фигуристы страны. На фото: звездная воспитанница Этери Тутберидзе Александра Трусова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Право проведения чемпионата страны — 2020/2021 по фигурному катанию Челябинск отвоевал у олимпийской столицы — города Сочи. Огромным нашим преимуществом в конкурентной борьбе стала безупречная организация и высокий уровень проведения юниорского Гран-при. В сентябре прошлого года в Челябинске выступили более 100 спортсменов из 32 стран.

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков тогда благодарил губернатора Алексея Текслера за высокий уровень проведения масштабного спортивного мероприятия. Отмечена активная поддержка региональной властью проведения Гран-при и тесное взаимодействие с исполкомом ФФККР.

Как сообщает пресс-служба правительства Челябинской области, еще в прошлом году Горшков подчеркнул, что не исключает возможности доверить Челябинску проведение чемпионата России сезона-2020/2021. Соревнования — важный этап подготовки команды страны для выступлений на чемпионате Европы.

Кстати, у Челябинска накоплен опыт проведения российских чемпионатов по фигурному катанию. Наш город принимал их в 1993 и 2016 гг.

Соревнования пройдут в ледовой арене «Трактор» 22-27 декабря.

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