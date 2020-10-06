Коммунальной аварией на ЧМЗ заинтересовалась прокуратура Челябинска

Прокуратура организовала проверку после коммунальной аварии на ЧМЗ. Фото: vk.com/tekslerpomogi

Прокуратура Металлургического района организовала проверку после коммунальной аварией на улице Сталеваров, 86а. На крыше дома прорвало трубу, из-за чего жильцы двухэтажного барака остались без электричества, тепла и воды.

— В 2017 году данный дом признан аварийным и подлежащим сносу, дом находится в управлении ООО УК «Метизник-6», — сообщили в прокуратуре Челябинской области. — Управляющей организацией произведено обследование инженерных сетей водоснабжения, выявлена причина подтопления жилых квартир (образование свища на чердачной разводке водопровода).

Заменить поврежденный участок водопровода должны сегодня, 5 октября, до 17:00.

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