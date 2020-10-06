Житель Челябинской области украл хаски стоимостью в 25 тыс. рублей

Хаски сбежал от своей хозяйки, перепрыгнув через забор Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Чебаркуле полуторагодовалый хаски Риджи сбежал от хозяйки, перепрыгнув забор участка. Догнать питомца женщина не смогла и стала ждать, пока он вернется сам. Но в соцсетях она увидела, как неизвестный перевозит Риджи в одну из деревень и обратилась в полицию.

— Женщину-пассажира насторожил тот факт, что собака была не на поводке, а привязана одеждой, и она сделала фото. По фотографии следователь узнал подозреваемого в краже, так как мужчина уже неоднократно попадал в поле зрения полицейских за совершение имущественных преступлений, — рассказали в пресс-службе МВД Челябинской области.

Полицейские поймали 24-летнего похитителя и возбудили уголовное дело по статье «Кража» (ч. 2 ст. 158 УК РФ). Максимальная мера наказания — лишение свободы на пять лет.

Хозяйка Риджи увеличила свой забор и решила чипировать пса, чтобы он больше не сбегал.

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