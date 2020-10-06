Власти Челябинска рассказали, когда расселят залитую водой двухэтажку

Еще три года назад дом признали аварийным. Фото: vk.com/tekslerpomogi

Жильцов дома на улице Сталеваров, 86а, который 5 октября залило во время коммунальной аварии, уже на этой неделе переселят в маневренный фонд. А в следующем году люди смогут получить жилье в новостройках, сообщает пресс-служба мэрии.

— Дом признан аварийным в 2017 году. По данным городского Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям, расселение дома намечено на 2021 год. Жилые помещения для жителей этого дома еще не приобретены. А пока мы готовы предоставить людям жилье в маневренном фонде, — заявил начальник управления информационной политики администрации города Челябинска Владимир Сафонов.

Напомним, на крыше здания по улице Сталеваров, 86а, прорвало трубы. В результате двухэтажный барак затопило, потолок обвалился, а через дыры полились «водопады».

— На место выехала комиссия под руководством заместителя главы Челябинска Александра Астахова. Попасть в квартиры для оценки ущерба пока не удалось. Ведутся работы по устранению повреждения и восстановлению холодного водоснабжения. На доме размещены объявления с информацией, куда и по каким вопросам собственники могут обратиться, — добавляет Владимир Сафонов.

Свою проверку ЧП проводит прокуратура.

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