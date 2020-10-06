Челябинская область вошла в ТОП-15 России по поддержке НКО

В Челябинской области общественники поддерживают детей. Например, во время долгого лечения в больницах. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Если в 2018 году Челябинская область занимала 42 место в федеральном рейтинге поддержки властью НКО, то уже год спустя регион поднялся на 14 строку.

Социально ориентированные НКО на Южном Урале пользуются такими мерами поддержки, как субсидии, налоговые льготы, имущественную, важную информационно-методическую и консультационную помощь. В прошлом году на поддержку общественных организаций, предоставляющих общественно полезные услуги, из бюджета региона направлено 1,5 млрд руб. Областным министерством социальных отношений выделено 51 млн руб.

В нынешнем году для во время распространения COVID-19 по решению губернатора Алексея Текслера для НКО установлены минимально возможные на региональном уровне ставки по УСН: 5% по системе «доходы минус расходы» и 1% по системе «доходы». Общественники бессрочно освобождены от налога на имущество.

В прошлом году в конкурсе губернаторских грантов победили 56 НКО региона. Второй конкурс стартовал 5 октября. Документы для участия можно подать через сайт грантыгубернатора74.рф

Позиции Челябинской области в рейтинге федерального минэкономразвития крепнут.

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