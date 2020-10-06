Каменный карьер накажут за выбросы в атмосферу Челябинской области

Карьер портит воздух. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Магнитогорская природоохранная прокуратура нашла серьезные нарушения на предприятии «Кочкарский каменный карьер», где добывают строительный камень серпантинит.

Камень на предприятии добывают открытым способом, а потом дробят, и поэтому вокруг карьера стоит облако пыли.

Прокуратура проверила предприятие и пришла к выводу, что карьер негативно воздействует на окружающую среду, но при этом не предоставил в надзорные органы декларацию о воздействии на окружающую среду и не рассчитал нормативы допустимых выбросов.

— В отношении юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 8.1 и ст.8.5 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения в министерство экологии Челябинской области, — сообщает пресс-служба прокуратуры.

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