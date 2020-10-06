Супругам из Челябинской области придется отработать похищенное у государство пособие

Мошенники подделали справки, чтобы получать повышенное пособие.
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Супружеская пара из Уйского района похитила у государства 143 тысячи рублей. Эти деньги мужчина и женщина получили как безработные, встав на биржу труда.
Само пособие оба супруга получали законно. Но его размер парочку не устроил. Тогда мошенники подделали справки о предыдущей зарплате. Это позволило им увеличить размер каждой выплаты и в общей сложности вывести из бюджета дополнительно 143 тысяч рублей.
— Супругов осудили за мошенничество по предварительному сговору группой лиц. Мужчине назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 360 часов, женщине — полгода исправительных работ с удержанием 5 % дохода в доход государства, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.
Частично ущерб государству супруги уже возместили. Но и остаток придется тоже отдать. На имущество обвиняемых — на диван и телевизор — уже наложен арест.
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