Супругам из Челябинской области придется отработать похищенное у государство пособие

Мошенники подделали справки, чтобы получать повышенное пособие. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Супружеская пара из Уйского района похитила у государства 143 тысячи рублей. Эти деньги мужчина и женщина получили как безработные, встав на биржу труда.

Само пособие оба супруга получали законно. Но его размер парочку не устроил. Тогда мошенники подделали справки о предыдущей зарплате. Это позволило им увеличить размер каждой выплаты и в общей сложности вывести из бюджета дополнительно 143 тысяч рублей.

— Супругов осудили за мошенничество по предварительному сговору группой лиц. Мужчине назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 360 часов, женщине — полгода исправительных работ с удержанием 5 % дохода в доход государства, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области по связям со СМИ Наталья Мамаева.

Частично ущерб государству супруги уже возместили. Но и остаток придется тоже отдать. На имущество обвиняемых — на диван и телевизор — уже наложен арест.

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