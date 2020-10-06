Прокуратура Челябинской области обнаружила пропажу 12 млн рублей при очистке русла реки Миасс

"Акватехника" все еще продолжает чистить русло реки. Фото: читатель КП-Челябинск.

Прокуратура Челябинской области требует возбудить два уголовных дела по результатам проверки контракта на очистку реки Миасс.

— Проверка показала, что подрядная организация «Акватехника» внесла недостоверные сведения о массе размещенных на полигоне отходов и о затратах на их перевозку. Стоимость работ завышена более чем на 12 миллионов рублей. Заказчик работ — министерство экологии области — данные обстоятельства не установил, работы приняты в заявленном объеме, — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Материалы прокурорской проверки направлены в ГУ МВД России по Челябинской области. Должностным лицам компании «Акватехника» грозит уголовное дело о мошенничестве в особо крупном объеме.

Материалы на должностных лиц министерства экологии области направлены в СУ СК РФ по Челябинской области. Чиновникам грозит уголовное дело по статье «Халатность с причинением особо крупного ущерба».

Министру экологии региона внесено представление об устранении нарушений закона.

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