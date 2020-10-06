Погода в Челябинске 7 октября 2020 года: день холодный, как ночь

Холодно, и может пойти дождь. Фото: Михаил ФРОЛОВ

27 лет назад в этот день у Мавзолея Владимира Ленина на Красной площади ликвидировали пост № 1. Хотя традиция была старая. Первые часовые встали у Мавзолея еще в день похорон и почти 70 лет несли почетную вахту. Скоро челябинцев тоже ждут перемены — в город вернутся теплые дни. А пока рассказываем о погоде в Челябинске на 7 октября 2020 года.

По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на среду в Челябинске +1...+3 градуса, а днем практически не потеплеет: синоптики обещают всего +4...+6.

День будет ветреным, пасмурным, с небольшим дождиком.

Такой будет погода в Челябинске 7 октября 2020 года.

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